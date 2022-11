Iraq-Siria: premier Al Sudani riceve ambasciatore Al Dandah, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rafforzamento della cooperazione bilaterale tra Iraq e Siria è stato al centro dell’incontro tra il primo ministro dell’Iraq Muhammad al Sudani e l’ambasciatore di Siria a Baghdad, Satam Jad'an al Dandah. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa siriana “Sana”, l’incontro è avvenuto nella capitale irachena. L’ambasciatore ha trasmesso al premier le congratulazioni del presidente siriano Bashar al Assad in occasione dell’assunzione delle sue funzioni a capo dell’esecutivo. Durante il colloquio, le due parti hanno discusso delle modalità per rafforzare la cooperazione in diversi settori. (Lib)