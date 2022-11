© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nave Ocean Viking avrebbe dovuto accostare in un porto africano e non in Francia. Lo ha detto la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, all'emittente radiofonica "France Inter". "Si, bisogna soccorrerli", ha detto Le Pen in merito ai migranti in difficoltà nel Mediterraneo, prima di aggiungere che una volta tratti in salvo devono essere riportati al "punto di partenza". (Frp)