Speciale difesa: Serbia, presidente Vucic consegna onorificenze a ex comandante e capitano polizia del Kosovo

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic conferirà due diverse onorificenze all'ex comandante regionale della polizia del nord del Kosovo, Nenad Djuric, e all'ex capitano della polizia della città di Mitrovica, sempre in Kosovo, Aleksandar Filipovic. Secondo quanto riporta il quotidiano belgradese "Politika", Vucic consegnerà a Djuric l'Ordine al merito di primo grado per la difesa e la sicurezza, che viene assegnato per l'adempimento esemplare e onorevole di doveri e compiti nei settori della difesa e della sicurezza, mentre al capitano Filipovic, il presidente serbo darà la medaglia d'oro al coraggio "Milos Obilic", assegnata per azioni in cui il coraggio personale è emerso in primo piano. Il fine settimana scorso Djuric era stato destituito del suo incarico dal governo del Kosovo, in quanto non intendeva applicare le nuove disposizioni del governo di Pristina sull'immatricolazione delle targhe serbe, mentre il capitano Filipovic, per lo stesso motivo, in segno di protesta si era tolto simbolicamente l'uniforme, insieme a tutti i comandanti e i capi di polizia davanti alle telecamere e aveva lasciato l'incarico. (Seb)