Kosovo-Serbia: Borrell, contesto geopolitico richiede superamento del passato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le discussioni si sono concentrate sull'aiutare le parti a trovare le soluzioni urgenti e necessarie all'attuale crisi e a mantenere la pace e la stabilità sul terreno. Durante gli incontri, l'Alto rappresentante Ue ha anche sottolineato l'importanza di astenersi da azioni unilaterali e dalla retorica incendiaria. "Con la guerra in Ucraina, l'Europa non può avere un altro conflitto sul proprio suolo. È responsabilità delle parti evitarlo per il bene dei loro stessi popoli, che sono quelli che più rischiano di perdere se non si inverte l'attuale comportamento di escalation", si legge nel comunicato stampa, che prosegue specificando che "i serbi del Kosovo dovrebbero tornare immediatamente nelle istituzioni kosovare e riprendere le loro funzioni, e il Kosovo dovrebbe allineare le sue azioni sulle targhe agli accordi del dialogo fra Pristina e Belgrado, avviando i negoziati per la creazione dell'Associazione/Comunità a maggioranza serba senza ulteriori ritardi. Questi obblighi, assunti nell'ambito del dialogo, rimangono validi e vincolanti". (Beb)