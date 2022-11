Serbia: presidente Vucic, non vedo possibilità di compromesso sul Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha dichiarato di non vedere la possibilità di una soluzione di compromesso all'attuale crisi nelle relazioni tra Belgrado e Pristina. La dichiarazione è stata pronunciata dopo un incontro con l’Alto rappresentante Ue per la politica estera e la sicurezza, Josep Borrell, e l'inviato speciale dell'Ue per il dialogo tra Belgrado e Pristina, Miroslav Lajcak. L’incontro è avvenuto a margine del Forum per la pace di Parigi. In un colloquio con i giornalisti dopo l'incontro, Vucic ha detto che il primo ministro del Kosovo Albin Kurti ha cercato di "espellere i serbi" con mosse unilaterali, aggiungendo di non credere che si raggiungerà una soluzione nella riunione dei capi della diplomazia dell'Ue il 14 novembre. Il presidente serbo ha infine detto che Kurti “può fare quello che vuole perché ha il sostegno” di Germania e Regno Unito.(Seb)