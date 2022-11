Serbia: ambasciatore tedesco, necessaria piena attuazione Accordo di Bruxelles tra Belgrado e Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore tedesco in Serbia, Anka Konrad, ha affermato che "è necessaria la piena attuazione dell'Accordo di Bruxelles e degli accordi raggiunti dalle due parti nel dialogo tra Belgrado e Pristina". Lo riporta l'agenzia di stampa "Beta". Konrad oggi in un colloquio con il ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic, ha inoltre sottolineato il sostegno della Germania nel processo di accelerazione verso l'integrazione europea della Serbia, e ha aggiunto che il suo Paese "è pronto a continuare un intenso dialogo politico e a migliorare la fiducia reciproca con Belgrado". I due hanno quindi valutato che le relazioni bilaterali sono "molto buone ed estremamente sviluppate in tutti i settori, soprattutto in quello economico", e Dacic ha rimarcato che lo scorso anno lo scambio commerciale totale di beni e servizi si è avvicinato alla cifra di otto miliardi di euro, "il che è un grande motivo di soddisfazione", ha sottolineato il ministro serbo. (Seb)