Usa: governatore del Texas Abbott chiede indagine su pratiche elettorali nella contea di Harris

- Il governatore repubblicano del Texas Greg Abbott, rieletto in occasione delle elezioni di medio termine dello scorso 8 novembre, ha chiesto una indagine in merito alla gestione delle elezioni nella contea di Harris, denunciando ritardi e problematiche come la perdita di chiavi, la scarsità di schede elettorali fisiche - specie in circoscrizioni a maggioranza repubblicana - e carenze di personale che avrebbero comportato confusione e frustrazione tra gli elettori. "Chiedo al segretario di Stato, all'Ufficio del procuratore generale e ai Texas Ranger di avviare una indagine in merito alle accuse di irregolarità nella conduzione delle elezioni del 2022 nella contea di Harris", afferma una nota del governatore. "Le accuse di irregolarità elettorali nella più grande contea dello Stato potrebbero risultare in qualunque cosa, dalla cattiva condotta a vere e proprie condotte criminali. Gli elettori della contea di Harris meritano di sapere cosa è accaduto. L'integrità del processo elettorale è essenziale, e per raggiungere questo paradigma è necessaria una indagine accurata", prosegue la nota. Ieri la direzione del Partito repubblicano di Harris ha annunciato la presentazione di un esposto giudiziario a carico dei funzionari elettorali della contea, imputando loro presunte "irregolarità sistemiche" nella conduzione delle elezioni e nel computo dei voti. La dirigenza locale del Partito democratico ha definito le accuse "risibili", ricordando che Abbott stesso ha inviato una squadra di supervisori ad assistere alle operazioni di voto locali la scorsa settimana. (Was)