Corea del Sud-Usa: completato trasferimento comando forze combinate

- Il Comando delle forze combinate Corea del Sud-Usa (Cfc) ha completato il trasferimento del proprio quartier generale da Seul a Pyeongtaek, 70 chilometri a sud della capitale sudcoreana. Lo ha riferito oggi il ministero della Difesa sudcoreano. Seul e Washington hanno concordato lo scorso anno di trasferire il quartier generale all'interno della base militare statunitense Camp Humphreys, dopo 44 anni nel cuore di Seul. Più di 700 dipendenti del Cfc verranno trasferiti a Pyeongtaek a partire da questo mese; il mese scorso è stata completata all'interno della base la costruzione degli edifici che ospiteranno d'ora in poi il quartier generale, costato 22,42 milioni di dollari. Inaugurato nel 1978, il Cfc è incaricato della gestione delle operazioni militari combinate in risposta alle provocazioni e ad eventuali aggressioni da parte della Corea del Nord. Il Comando è attualmente affidato a un generale a quattro stelle delle forze armate Usa, ma dovrebbe passare a un ufficiale sudcoreano nell'ambito del trasferimento a Seul del comando delle operazioni combinate in tempo di guerra. (Git)