G20: Ucraina, bozza dichiarazione congiunta condanna conflitto ma non menziona la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza dei Paesi membri del G20 concorda nel condannare la Russia per il conflitto militare in corso in Ucraina. Lo scrive "Bloomberg", che ha preso visione della bozza di una dichiarazione congiunta oggi, in concomitanza con l'annuale vertice del Gruppo in corso a Bali, in Indonesia. Il documento afferma che i capi di Stato e governo del G20 hanno discusso l'impatto del conflitto sull'economia globale, e aggiunge che "la maggior parte dei membri condanna con forza la guerra in Ucraina, che ha causato un immenso costo di sofferenza umana e ha esacerbato le fragilità esistenti dell'economia mondiale, limitando la crescita, aumentando l'inflazione, danneggiando le catene di fornitura e accrescendo l'insicurezza energetica e alimentare". La bozza della dichiarazione congiunta fa riferimento alla "guerra in Ucraina", ma evita la formula "guerra russa in Ucraina": un compromesso teso ad assicurare che il documento ottenga il massimo appoggio possibile tra i leader del G20 riuniti a Bali. (Was)