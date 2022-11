Malesia: in corso voto anticipato per le elezioni del 19 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in corso in Malesia le operazioni di voto anticipato in vista delle elezioni generali, che si terranno nel Paese sabato 19 novembre. Secondo la Commissione elettorale, dalle 8:00 di stamattina - ora locale - un totale di 224.828 elettori si sono presentati in 578 seggi elettorali disseminati sull'intero territorio nazionale. Il voto anticipato interessa il personale militare del Paese - circa 117.400 persone - e i 107.355 membri della Forza per le operazioni generali, ramo di fanteria leggera della Polizia reale della Malesia, nonché i loro coniugi. (segue) (Fim)