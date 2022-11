Ucraina: Zelensky al G20, no a compromessi basati su cessione sovranità e territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina non intende considerare alcun compromesso per la fine del conflitto con la Russia che poggi su rinunce in termini di coscienza, sovranità, territorio o indipendenza. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un discorso rivolto tramite collegamento video ai leader del G20 riuniti a Bali, in Indonesia. "L'Ucraina è sempre stata un leader negli sforzi di mantenimento della pace, e il mondo lo ha visto. Se la Russia dice di voler porre fine a questa guerra, lasciamo lo dimostri con le azioni", ha affermato il presidente ucraino, che ha puntato l'indice contro le "folli minacce nucleari" di Mosca. Kiev - ha ammonito Zelensky - "non permetterà alla Russia di aspettare, ricostituire le sue forze e iniziare una nuova serie di terrore e destabilizzazione globale. Non ci sarà Minsk-3, che la Russia violerebbe subito dopo l'accordo". Il capo dello Stato ha dunque illustrato "una formula ucraina per la pace", avanzando una serie di richieste e sollecitando la comunità internazionale a sostenerle a sua volta: la sicurezza del comparto nucleare; la sicurezza alimentare ed energetica; la liberazione "di tutti i prigionieri e deportati"; l'attuazione della Carta delle Nazioni Unite e il "ripristino dell'integrità territoriale dell'Ucraina e dell'ordine mondiale"; il ritiro completo delle truppe russe e la cessazione delle ostilità; il "ripristino della giustizia" e la "lotta all'ecocidio"; e in fine, la "prevenzione di future escalation" e la fine del conflitto. (Kiu)