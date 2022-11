Cina-Francia: Xi a Macron, necessario aderire ad apertura e cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina, Francia e Unione europea, nella loro veste di importanti forze del mondo multipolare, dovrebbero aderire allo spirito di indipendenza e autonomia, di apertura e cooperazione, per favorire il progresso delle relazioni bilaterali ed iniettare energia positiva in un mondo turbolento. Lo ha dichiarato il presidente cinese, Xi Jinping, durante un colloquio avuto oggi con l’omologo francese Emmanuel Macron, a margine del vertice dei leader del G20 a Bali, in Indonesia. Negli ultimi tre anni, Cina e Francia hanno mantenuto una stretta comunicazione attraverso vari canali, registrando progressi positivi nella cooperazione e conferendo slancio alle relazioni bilaterali, ha detto Xi secondo l’agenzia di stampa “China News Service”. Gli sforzi della Cina per aprirsi al mondo e promuovere la sua modernizzazione offriranno nuove opportunità a tutti i Paesi, Francia inclusa, ha aggiunto il capo dello Stato. (Fim)