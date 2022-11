G20: al via il vertice di Bali, la guerra in Ucraina e le tensioni Usa-Cina dominano l’agenda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bali, in Indonesia, ospita da oggi l'annuale vertice G20, un evento che si preannuncia molto diverso da quello dello scorso anno a Roma. A febbraio l’invasione russa dell’Ucraina ha profondamente cambiato lo scenario internazionale, con inevitabili ripercussioni politiche ed economiche su tutti i principali dossier dell’agenda globale: dalla questione di Taiwan al programma nucleare nordcoreano, passando per l’inflazione (problema comune alla quasi totalità dei Paesi partecipanti), per la stabilizzazione delle catene globali di fornitura, per l’impegno comune contro i cambiamenti climatici, per i mercati degli idrocarburi (bisognerà, a questo proposito, prestare attenzione alle forti tensioni tra Stati Uniti e Arabia Saudita) e per le crescenti ambizioni della Cina nel Pacifico e oltre. Temi che vanno ben al di là dell’agenda fissata dall’Indonesia, presidente di turno del G20, e incentrata sulla ripresa post-pandemica, sulla sanità e sull’energia sostenibile. (segue) (Fim)