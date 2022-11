G20: al via il vertice di Bali, la guerra in Ucraina e le tensioni Usa-Cina dominano l’agenda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Protagonisti dei lavori sono 19 Paesi (oltre l’Unione europea) che messi assieme rappresentano due terzi della popolazione, l’85 per cento del prodotto interno lordo e il 75 per cento del commercio mondiale: Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, India, Indonesia, Italia, Corea del Sud, Giappone, Messico, Russia, Arabia Saudita, Sudafrica, Turchia, Regno Unito, Usa e Ue. L’attenzione degli osservatori andrà non tanto al vertice vero e proprio, che come sempre si terrà a porte chiuse, quanto alla miriade di incontri a margine tra i leader. Il più importante, quello tra il presidente statunitense Joe Biden e il cinese Xi Jinping, si è tenuto ieri, ed è stato il primo dopo l’insediamento del leader democratico alla Casa Bianca. Di rilievo anche quello atteso per oggi tra Xi e il primo ministro dell'Australia, Anthony Albanese: risale al 2017 il precedente incontro ufficiale tra il leader cinese e un premier australiano, allora Malcolm Turnbull, seguito nel 2019 da un breve colloquio con Scott Morrison, in un contesto di progressivo deterioramento delle relazioni. (segue) (Fim)