G20: al via il vertice di Bali, la guerra in Ucraina e le tensioni Usa-Cina dominano l’agenda (3)

- Xi Jinping era stato uno dei due grandi assenti al vertice del 2021 a Roma. L’altro era stato il presidente russo Vladimir Putin, che tuttavia sarà assente anche quest’anno. Sempre più isolata a livello internazionale e danneggiata economicamente dalle sanzioni promosse dall’Occidente, la Russia è presente a Bali solo con il suo ministro degli Esteri, Sergej Lavrov, che potrebbe unirsi agli altri leader per alcune sessioni di lavoro. Non è chiaro se il capo della diplomazia di Mosca sarà presente alla tradizionale “foto di famiglia” o alla cena di gala offerta dal presidente indonesiano Joko Widodo. Così come in sede di G7, gli Stati Uniti cercheranno di convincere i propri partner a fissare un tetto al prezzo del petrolio acquistato dalla Russia. Un lavoro diplomatico affidato soprattutto alla segretaria al Tesoro Janet Yellen, presente a Bali assieme al presidente Biden, al segretario di Stato Antony Blinken e al consigliere alla Sicurezza nazionale Jake Sullivan. Ieri mattina, Yellen ha dichiarato che anche la Cina e l’India – Paesi che hanno incrementato le importazioni di greggio dalla Russia dopo febbraio – trarrebbero beneficio da un tale provvedimento, che entrerebbe in vigore a partire da dicembre. (segue) (Fim)