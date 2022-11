G20: al via il vertice di Bali, la guerra in Ucraina e le tensioni Usa-Cina dominano l’agenda (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader del G20 parleranno anche dell’accordo tra Russia e Ucraina, mediato da Turchia e Nazioni Unite, per le esportazioni di grano attraverso i porti ucraini, da rinnovare entro il prossimo 19 novembre. Si tratta di un tema decisivo per le economie africane e mediorientali, che rischiano una crisi alimentare. Un tema importante per le economie occidentali è invece quello legato all’inflazione e al costo delle materie prime. Il vertice di Bali è stato anticipato da un duro scontro tra Stati Uniti e Arabia Saudita per il taglio alla produzione globale di petrolio deciso dai Paesi esportatori del formato Opec+. Un confronto tra Biden e l’erede al trono saudita, Mohammed bin Salman, non è in programma. Ad approfittarne potrebbe essere la Cina, con fonti di stampa che indicano come imminente un viaggio in Arabia Saudita del presidente Xi Jinping. (segue) (Fim)