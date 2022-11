G20: al via il vertice di Bali, la guerra in Ucraina e le tensioni Usa-Cina dominano l’agenda (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà uno dei quattro nuovi leader del gruppo, assieme al primo ministro australiano Anthony Albanese, al presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol, al premier britannico Rishi Sunak e al cancelliere tedesco Olaf Scholz. A Bali non ci sarà il leader eletto del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, poiché è ancora in carica il presidente uscente Jair Bolsonaro. Per Meloni il bilaterale più atteso è quello con Biden, in programma oggi. Successivamente, il capo del governo italiano dovrebbe incontrare anche il presidente cinese Xi Jinping (anche in questo caso è probabile si parli di Taiwan, dopo l’appoggio alla causa dell’isola esplicitato dalla leader di Fratelli d’Italia in campagna elettorale) e il primo ministro indiano Narendra Modi. Meloni terrà inoltre due interventi ai tavoli ufficiali: il primo nella sessione d’apertura del vertice, intitolata “Food, Energy, Security”, e il secondo durante la sessione sulla lotta alla pandemia e sulla sanità globale. (Fim)