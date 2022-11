Giappone: ministero Difesa intende sviluppare droni sottomarini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa del Giappone sta anche valutando una riduzione delle dimensioni di due nuovi cacciatorpediniere lanciamissili dotati di sistemi di intercettazione Aegis in fase di progettazione nel Paese, per aumentarne la mobilità. Lo riferiscono fonti governative, secondo cui la Difesa intende utilizzare i vascelli, progettati principalmente per l'intercettazione di missili balistici, come unità multiruolo per l'impiego di missili da crociera Tomahawk statunitensi. I piani originali prevedevano la realizzazione di vascelli da 20mila tonnellate di dislocamento, quasi alla pari con gli incrociatori di maggiori dimensioni in dotazione alla Forza marittima di autodifesa. I nuovi piani prevedono invece la realizzazione di unità significativamente più piccole, più o meno in linea con i cacciatorpediniere classe Maya da 8.200 tonnellate. (segue) (Git)