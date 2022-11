Giappone: ministero Difesa intende sviluppare droni sottomarini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fonti governative citate nei giorni scorsi dal quotidiano "The Japan Times" hanno riferito che il Giappone intende acquistare missili da crociera Tomahawk statunitensi. Tokyo punterebbe così a rafforzare velocemente la sua capacità di deterrenza. I missili da crociera Tomahawk vengono lanciati dal mare e hanno una gittata di fino a 2.500 chilometri. L'annuncio arriva a fronte di un aumento delle attività militari nella regione. La Corea del Nord ha lanciato quest'anno decine di missili balistici, mentre lo scorso agosto la Cina ha lanciato missili balistici atterrati per la prima volta nella Zona economica esclusiva (Zee) del Giappone. I missili erano stati lanciati nel quadro delle imponenti esercitazioni militari cinesi nelle acque intorno a Taiwan in risposta alla visita sull’isola della speaker della Camera dei rappresentanti Usa, Nancy Pelosi. (segue) (Git)