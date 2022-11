Cambogia: primo ministro Hun Sen positivo al Covid dopo aver ospitato il vertice Asean

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Cambogia, Hun Sen, è risultato positivo al Covid-19 oggi, dopo aver ospitato a Phnom Penh decine di leader mondiali - incluso il presidente degli Stati Uniti Joe Biden - per gli annuali vertici dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean). Lo ha reso noto il primo ministro in persona, aggiungendo di essere risultato positivo al virus in Indonesia, dove si è recato per il vertice del G20 in corso a Bali. A causa della diagnosi di positività al virus, il primo ministro rientrerà in Cambogia questa sera, dopo aver annullato l'intera agenda dei suoi impegni in Indonesia. Gli annuali vertici Asean di Phnom Penh si sono conclusi soltanto due giorni fa, il 13 novembre. (Fim)