Usa: Repubblicani ottengono due seggi in Arizona, più vicini alla maggioranza alla Camera

- Il Partito repubblicano degli Stati Uniti ha continuato ad arrancare verso una risicata maggioranza alla Camera dei rappresentanti ieri, quasi una settimana dopo le elezioni di medio termine che si sono svolte negli Usa l'8 novembre. Due candidati repubblicani, David Schweikert e Juan Ciscomani, hanno conquistato il primo e sesto distretto congressuale dell'Arizona, portando i conservatori a un totale di 214 seggi alla Camera, a quattro seggi dalla maggioranza. I Democratici, invece, hanno conquistato il sesto distretto dell'Oregon, portandosi a 206 seggi in totale. I due partiti si contendono al momento una dozzina di seggi congressuali che non sono stati ancora assegnati. (segue) (Was)