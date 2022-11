Usa: Repubblicani ottengono due seggi in Arizona, più vicini alla maggioranza alla Camera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A una settimana dalle elezioni di medio termine che si sono tenute negli Stati Uniti martedì scorso, la vittoria a valanga repubblicana che in molti avevano previsto prima che i cittadini si recassero alle urne non si è concretizzata. Le vittorie cruciali dei senatori Mark Kelly e Catherine Cortez Masto, la cui rielezione in Arizona e in Nevada è stata confermata nel fine settimana, hanno consentito ai Democratici di mantenere il controllo della camera alta del Congresso, con 50 seggi contro i 49 conquistati dai Repubblicani. L’esito del ballottaggio che si terrà in Georgia, il prossimo 6 dicembre, dopo che nessuno dei due candidati (il senatore democratico Raphael Warnock e l’ex giocatore di football Herschel Walker, sostenuto dall’ex presidente Donald Trump) è riuscito a raggiungere la soglia del 50 per cento dei consensi, consoliderà la vittoria dei Democratici oppure farà tornare il Senato ad una condizione di perfetta parità, dove il partito del presidente Joe Biden può contare sul voto della sua vice, Kamala Harris, in caso di stallo. (segue) (Was)