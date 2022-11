Usa: Repubblicani ottengono due seggi in Arizona, più vicini alla maggioranza alla Camera (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Repubblicani, di contro, rimangono favoriti per conquistare la maggioranza alla Camera dei rappresentanti, ancorché con uno scarto molto inferiore alle aspettative. Mentre il conteggio dei voti è ancora in corso in molti distretti, i repubblicani hanno conquistato (o stanno vincendo) un totale di 214 seggi, contro i 206 dei democratici. A solo quattro distretti dalla soglia di 218, necessaria per conquistare la maggioranza, i Repubblicani hanno consolidato il proprio vantaggio nel corso del fine settimana, battendo gli avversari democratici in una serie di corse strategiche in Arizona, in California e in Oregon, dove Lori Chavez-DeRemer ha conquistato il quinto distretto occupato dal democratico Jamie McLeod-Skinner. In ogni caso, l'ormai probabile vittoria repubblicana alla camera bassa del Congresso sarà inferiore alle aspettative, tanto che numerosi esponenti democratici hanno già fatto pubblicamente riferimento alla giornata di martedì scorso come ad una vittoria. “Si tratta di una rivincita per il Partito democratico”, ha commentato il leader della maggioranza al Senato Usa, Chuck Schumer, dopo la vittoria di Catherine Cortez Masto in Nevada. (Was)