Emirati: al via oggi ad Abu Dhabi il primo Congresso mondiale dei media (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Gmc includerà una conferenza di tre giorni incentrata sulla strada da percorrere per il settore dei media globali, oltre a una esposizione, uno spazio di innovazione che copre le soluzioni tecnologiche dei media, oltre 30 workshop di formazione rivolti ai giovani giornalisti e molte altre attività imperdibili", ha dichiarato oggi in una dichiarazione rilasciata alla vigilia dell’evento il direttore generale della “Wam”, Mohammed Jalal al Rayssi. Secondo Al Rayssi, l’Alto comitato organizzatore del Gm “si è assicurato di includere figure di spicco e di alto livello provenienti da ogni continente per coprire tutte le basi e le prospettive sul futuro dell'industria dei media”. Riguardo ai cambiamenti che il settore ha subito lo scorso anno, Al Rayssi ha affermato che il ritmo dei cambiamenti nel panorama dei media è stato incredibilmente rapido, rendendo irrilevanti i concetti dei media più tradizionali, evidenziando i progressi tecnologici, l'avvento dei social network e nuovi modelli di proprietà come alcuni dei cambiamenti chiave che hanno rimodellato il settore. (segue) (Res)