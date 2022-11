Ue-Italia: Tajani incontra Metsola, colloqui su migranti e Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha incontrato oggi a Bruxelles la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, per colloqui sulla situazione relativa ai migranti e sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Lo ha riferito lo stesso titolare della Farnesina in un messaggio pubblicato su Twitter. “Questione migrazioni. Impegno dell'Italia per il Pnrr. Il ruolo fondamentale del Parlamento europeo per dare risposte ai cittadini. Questi i temi affrontati durante l'incontro con la presidente Metsola, una grande amica dell'Italia”, ha scritto Tajani. (Res)