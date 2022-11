Usa: Google pagherà multe per 392 milioni di dollari dopo cause sulla gestione dei dati degli utenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Google pagherà un totale di 392 milioni di dollari per porre fine alle cause legali avanzate dai procuratori generali di 40 Stati, che hanno accusato la società di aver fornito agli utenti informazioni fuorvianti sulla localizzazione e sulla gestione dei dati personali. In una nota, i procuratori statali affermano che Google avrebbe violato le leggi in materia di tutela dei consumatori, evitando di fornire informazioni sufficientemente chiare riguardo alle politiche aziendali per la localizzazione e la gestione dei dati degli utenti. La decisione pone fine ad un iter legale iniziato nel 2018. Oltre ai risarcimenti, Google si è impegnata a fornire informazioni più dettagliate ai consumatori a partire dal 2023. (Was)