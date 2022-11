Argentina: attentato a Kirchner, presentata ricusazione contro la pm che conduce l'inchiesta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella presentazione di oltre 40 pagine una sezione è dedicata "all'investigazione, alle sue irregolarità e ai suoi errori". Tra le presunte irregolarità si cita in primo luogo l'interruzione della catena di custodia del cellulare di Sabag Montiel, giunto agli esperti della Polizia in una busta aperta e risultato poi completamente resettato. Su questo punto la parte lesa denuncia che non sono state effettuate indagini interne su possibili responsabilità della Polizia Federale (Pfa) che aveva in custodia il telefono. In secondo luogo si segnala il ritardo nell'esecuzione dell'arresto della compagna di Sabag Montiel, Brenda Uliarte, che ha permesso all'imputata di tentare la fuga. In terzo luogo i legali di Kirchner segnalano che la pm Capuchetti ha escluso dalle indagini una presunta connessione tra gli imputati e il deputato dell'opposizione di centrodestra, Gerardo Milman. Secondo un testimone della causa, inoltre, Milman avrebbe affermato giorni prima dell'attentato: "Quando la uccideranno io sarò in viaggio verso la costa". (segue) (Res)