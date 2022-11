Grecia: tenuta oggi ad Atene la seconda edizione di "Gusto italiano" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno stile ben rappresentato dal percorso enogastronomico firmato dallo chef Marco Serra per “Gusto Italiano”, che le Autorità, gli imprenditori e i giornalisti greci ospitati in Ambasciata hanno avuto la possibilità di conoscere tramite l’assaggio di prodotti della tradizione culinaria italiana meno noti in Grecia e la partecipazione a un cooking show dedicato alla preparazione in diretta di “gnocchi”, “arancini” e “pasta fresca”. Non sono mancate le degustazioni della “pinsa” e della “carbonara”: due piatti di Roma offerti agli ospiti per presentare ed esaltare la candidatura della Città Eterna a ospitare l’Esposizione Universale del 2030: una candidatura che già dal titolo - “Persone e territori: rigenerazione urbana, inclusione e innovazione” – sottolinea la volontà dell’Italia di costruire un Expo sociale, inclusivo e realmente universale, per offrire una visione innovativa e concepire lo sviluppo sostenibile dei territori, attraverso un percorso fatto di partnership, collaborazioni e condivisione di culture, tradizioni, idee, competenze, strumenti e risorse. (Com)