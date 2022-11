Argentina: Fmi inizia terza revisione accordo da 45 miliardi di dollari, focus su riduzione deficit (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direttrice del Fondo monetario internazionale (Fmi), Kristalina Georgieva, aveva auspicato ad ottobre che "il governo dell'Argentina prenda sul serio la lotta contro l'inflazione" e aveva invitato Buenos Aires ad applicare una politica severa in materia di controllo della spesa. Lo aveva dichiarato in una conferenza stampa tenuta al margine delle Riunioni annuali del Fmi e della Banca mondiale tenute a Washington. "L'impegno che abbiamo preso è con il popolo dell'Argentina e quello che si aspetta il popolo dell'Argentina è che il suo governo prenda sul serio la necessità di ridurre l'inflazione per accelerare la crescita", aveva detto Georgieva in riferimento anche al programma economico accordato con il governo di Alberto Fernandez per il rifinanziamento di un credito di 45 miliardi di dollari concesso nel 2018. "Siamo consapevoli che ci sono pressioni per aumentare la spesa, ma questo stimola l'inflazione ed è dannoso per la gente", aveva aggiunto. (segue) (Arb)