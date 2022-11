Argentina: Fmi inizia terza revisione accordo da 45 miliardi di dollari, focus su riduzione deficit (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direttrice del Fmi aveva comunque riconosciuto che il ministro dell'Economia argentino, Sergio Massa, "ha preso sul serio la sua responsabilità e si è impegnato con il suo staff a rispettare gli accordi siglati". Questo, aveva aggiunto Georgieva, è dimostrato dal fatto che il Fondo ha approvato di recente la seconda revisione del programma Extended Fund Facility (Eff). "Seguiremo da vicino la risposta dell'economia alle misure adottate dal governo di Buenos Aires", aveva aggiunto, precisando che "un programma non è mai inamovibile se le condizioni cambiano in modo significativo". "Posso dire che non saremo flessibili con gli interessi del popolo argentino e ci assicureremo che il nostro programmi aiuti a stabilizzare l'economia e con il tempo ridare all'Argentina l'accesso ai mercati", aveva quindi affermato la direttrice dell'istituzione di credito multilaterale. (segue) (Arb)