Energia: Argentina, governo concede proroga di due anni a permessi di esplorazione offshore (2)

- Secondo un recente rapporto della società di consulenza Eco Latina, lo sfruttamento di nuovi giacimenti petroliferi offshore individuati nella piattaforma continentale atlantica potrebbe significare a futuro per l'Argentina un aumento del Pil annuale nell'ordine del 3 per cento. Nel documento si analizzano le potenzialità delle 18 aree di concessione esplorativa aggiudicate nel 2019 nei due principali bacini offshore individuati nelle acque territoriali argentine: il bacino Cuenca Argentina Norte (Can) e il bacino Cuenca Malvinas Occidental (Mlo). La proiezione è basata sulla premessa che l'esplorazione in ognuna delle aree concesse dia un risultato positivo. A partire da qui l'incidenza sul Pil è calcolata in base agli investimenti richiesti, agli introiti derivanti dalle esportazioni che i giacimenti possono offrire nella fase di pieno sviluppo (stimata non prima di dieci anni) e all'indotto in termini di generazione di posti di lavoro e di impatto su settori come costruzione, trasporti, servizi finanziari e immobiliari. (segue) (Arb)