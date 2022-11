Fd'I: Cirielli rilancia sondaggio Swg, partito supera il 30 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro agli Affari esteri e deputato di Fratelli d'Italia, Edmondo Cirielli, rilancia su Twitter l'odierno sondaggio Swg che registra come, sulla base dei provvedimenti assunti dal governo di Giorgia Meloni, Fd'I sia cresciuta nei consensi. "Fratelli d’Italia cresce ancora", scrive Cirielli, commentando la stima odierna (30,1 per cento), +0,7 punti percentuali rispetto al 29,4 per cento dello scorso 7 novembre. (Rin)