Usa-America Latina: vicesegretario Nichols da domani in Uruguay e Cile (3)

- In Cile, Nichols si incontrerà con la vice ministra degli Esteri, Ximena Fuentes. Il dipartimento di Stato informa che al centro dell'agenda di incontri è "la forte cooperazione tra Stati Uniti e Cile in materia di democrazia e diritti umani, commercio e investimenti, protezione dell'ambiente ed energia rinnovabile". I colloqui, prosegue la nota, "riguarderanno anche le sfide condivise relative alla migrazione e alla sicurezza regionali". L'ambasciatrice Gina Abercrombie Winstanley, si unirà alla delegazione statunitense in Cile "per discutere e scambiare le migliori pratiche in materia di diversità, equità, inclusione e accessibilità". (Res)