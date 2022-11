Grecia: tenuta oggi ad Atene la seconda edizione di "Gusto italiano"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta oggi, lunedì 14 novembre, la seconda edizione di “Gusto italiano”, l’evento organizzato dall’ambasciata d’Italia ad Atene insieme al competente ufficio dell’Ice per celebrare anche in Grecia la settima edizione della “settimana della Cucina italiana nel mondo”. Il tema dell'edizione di quest'anno è: “Convivialità, sostenibilità e innovazione: gli ingredienti della cucina italiana per la salute delle persone e la salvaguardia del pianeta”: una tematica che intende riflettere l’ambizione del “Sistema Italia” di puntare sull'idea di una cucina che contribuisca alla tutela del pianeta attraverso un approccio sostenibile all'agricoltura, alle tradizioni culinarie e all'industria e, allo stesso tempo, metta al centro la salute delle persone, grazie ad una continua attenzione ai principi nutritivi alla base della Dieta Mediterranea, condivisa da Italia e Grecia e modello di alimentazione e stile di vita sani e sostenibili. Principi che guidano anche la posizione dell’Italia, ricordata durante l’intervento introduttivo dell’ambasciatrice Falcinelli, nel dibattito in corso a livello europeo sui diversi sistemi di etichettatura dei prodotti alimentari, tra i quali destano preoccupazione quelli “a semaforo” (come il “NutriScore”) proposti da alcuni Paesi. (segue) (Com)