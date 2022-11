Usa: governo annuncia multe per 7,5 milioni di dollari a 6 compagnie aeree

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale degli Stati Uniti ha annunciato multe per 7,5 milioni di dollari complessivi a sei compagnie aeree, per non aver rimborsato per tempo i clienti a seguito della cancellazione o del ritardo dei voli. Il segretario ai Trasporti Usa, Pete Buttigieg, ha dichiarato in una nota che il dipartimento potrebbe annunciare altre multe da qui alla fine dell’anno. “I passeggeri devono poter ricevere un rimborso in tempi brevi in caso di cancellazione del volo: in caso contrario, il governo interverrà per tutelare i loro diritti”, ha detto. Solo una delle compagnie aeree multate è basata negli Stati Uniti: si tratta di Frontier Airlines, che dovrà pagare un totale di 2,2 milioni di dollari. Gli altri vettori sono Air India (1,4 milioni), Tap Air Portugal (1,1), Aeromexico (900 mila dollari), El Al (900 mila) e Avianca (750 mila). (Was)