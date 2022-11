Usa: assalto al Campidoglio, Trump non ha testimoniato davanti alla commissione sul 6 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non ha rispettato il mandato di comparizione che la commissione d’inchiesta sull’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021 ha emesso nei suoi confronti, nel quadro delle indagini sui fatti che hanno portato alle rivolte. Lo hanno confermato in una nota i vertici della commissione, il democratico Bennie Thompson e la repubblicana Liz Cheney, accusando Trump di “cercare di nascondersi” dalle sue responsabilità. “I suoi avvocati non hanno nemmeno provato a negoziare una deposizione, portando le stesse argomentazioni che la commissione ha rifiutato più di una volta in passato: Donald Trump ha organizzato deliberatamente un piano per bloccare il trasferimento dei poteri al suo successore, e ha l’obbligo di dare risposte al popolo statunitense”, si legge nel comunicato. In precedenza, la commissione ha emesso un mandato di comparizione per fare testimoniare Trump, aggiungendo che la deposizione avrebbe dovuto aver luogo lunedì 14 novembre. Nella nota non vengono specificati i provvedimenti che saranno presi dopo la mancata testimonianza, anche se è improbabile che qualsiasi decisione venga presa prima della certificazione dei risultati delle elezioni di medio termine della settimana scorsa. (Was)