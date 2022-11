Usa: Corte suprema, commissione 6 gennaio potrà accedere a telefono della repubblicana Kelli Ward

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione d’inchiesta della Camera dei rappresentanti sull’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021 potrà chiedere accesso al telefono di Kelli Ward, leader del Partito repubblicano nello Stato dell’Arizona. Lo ha confermato la Corte suprema, respingendo la richiesta avanzata dalla donna per fare bloccare il mandato di comparizione emesso nei suoi confronti. Ward era nella lista falsa di grandi elettori che Trump e i suoi alleati hanno presentato dopo le elezioni presidenziali del 2020, nel tentativo di bloccare la certificazione della vittoria di Joe Biden. La leader dei repubblicani in Arizona ha successivamente contestato un mandato di comparizione emesso nei suoi confronti, affermando che il provvedimento avrebbe violato i suoi diritti sanciti dal Primo Emendamento della Costituzione Usa e appellandosi al Quinto Emendamento per non testimoniare. La commissione ha chiesto all’operatore T-Mobile di mettere a disposizione i tabulati del telefono della Ward relativi al periodo tra il primo novembre del 2020 e il 31 gennaio del 2021. (Was)