Libia: comandante Forza di protezione a "Nova", “non abbiamo circondato noi il Consiglio di Stato” (2)

- Per Al Mishri, la condotta delle forze coinvolte rappresenta un attacco alle autorità statali, che, ai sensi del codice penale libico, potrebbe essere punibile con la condanna a morte. Inoltre, quanto accaduto costituisce “un abuso di potere” e un “assalto ai diritti politici dei cittadini”, il che richiede l’adozione di misure legali dissuasive. Oltre a presentare denuncia al procuratore generale, Al Mishri ha anche chiesto al Consiglio di presidenza libico, in qualità di comandante supremo dell'Esercito libico, di aprire un'indagine sull’episodio di oggi. Nell’accusare il Gun di essere un esecutivo che “vuole imporre il proprio controllo con la forza”, Mishri ha fatto sapere che l’Alto consiglio di Stato riprenderà presto le sessioni. Secondo il capo dell’Alto consiglio, Dabaiba ha impedito al “Senato” con sede a Tripoli di votare la norma costituzionale “nel suo insieme” e di discutere dell’unificazione dell’autorità esecutiva, presumibilmente con lo scopo “di sedersi da solo al potere in Tripolitania”. (segue) (Lit)