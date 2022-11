Venezuela: il ministro dei Trasporti annuncia l'importazione di 1.000 auto iraniane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ramon Velasquez Araguayan, ministro dei Trasporti del governo venezuelano di Nicolas Maduro, ha annunciato l'importazione di mille autoveicoli dall'Iran che saranno riassemblati nel Paese latinoamericano. Attraverso il suo account Twitter, il ministro ha annunciato che i veicoli dovrebbero arrivare all'inizio del 2023. "Oggi stiamo rivedendo i 1.000 veicoli che salperanno per il Venezuela il 20 novembre. Riattiveremo il motore di questi veicoli nello stabilimento Venirauto di Maracay per soddisfare la domanda popolare", ha scritto Araguayan. Fin dai tempi dell'ex presidente Hugo Chávez, il Venezuela ha sottoscritto accordi internazionale per l'importazione di auto e pezzi di ricambi da assemblare in Venezuela. Ad oggi, tuttavia, poche auto circolano per le strade della nazione. (Vec)