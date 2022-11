Telecomunicazioni: Elon Musk rilancia articolo sulle possibili opportunità di Starlink in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elon Musk ha rilanciato un articolo in cui viene ventilata la possibilità di utilizzare Starlink, la rete satellitare della sua società spaziale, SpaceX, per risolvere il problema della lentezza nella navigazione internet in Italia. Nell’articolo pubblicato da “La Repubblica” viene ricordato che il divario digitale rappresenta un problema ormai strutturale in Italia, e che le aziende attualmente presenti sul mercato della penisola non sono in grado di fare fronte da sole alla necessità dei cittadini, molti dei quali dovranno aspettare fino al 2026 per avere una buona connessione internet. In questo scenario, Starlink potrebbe rappresentare una soluzione efficace. La rete satellitare del fondatore di Tesla, già attivata in Ucraina a costo zero, copre anche il territorio italiano nella sua interezza. “Sìì!”, ha scritto Musk, rilanciando l’articolo. (Res)