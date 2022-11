Energia: Argentina, governo concede proroga di due anni a permessi di esplorazione offshore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le conclusioni del rapporto di Eco Latina coincidono d'altra parte con le proiezioni del governo di Alberto Fernandez, che sulla potenzialità dello sfruttamento delle risorse energetiche ha riposto molte delle speranze sulla ripresa economica del Paese e la definitiva uscita dalla crisi finanziaria che la attanaglia da decenni. Secondo la segreteria per l'Energia l'esplorazione e lo sfruttamento di giacimenti petroliferi offshore potrebbero dare infatti all'Argentina nuove ed ulteriori risorse energetiche paragonabili a quelle generate dal bacino non convenzionale di Vaca Muerta. Le aspettative del governo fanno riferimento in particolare ai tre lotti della Cuenca Atlantico Norte (Can) denominati Can100, 108 e 114. Si tratta dei lotti per i quali il governo ha recentemente concesso i permessi ambientali di esplorazione sismica e che sono situati sulle acque dell'Oceano Atlantico a 300 chilometri dalla costa all'altezza della città di Mar del Plata. (segue) (Arb)