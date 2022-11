Usa-America Latina: vicesegretario Nichols da domani in Uruguay e Cile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicesegretario di Stato Usa per gli Affari dell'emisfero occidentale, Brian A. Nichols, inizierà domani una visita ufficiale in Uruguay e Cile con l'obiettivo di "sostenere e rafforzare i legami bilaterali con ciascun paese". E' quanto si legge in una nota ufficiale del Dipartimento di Stato dove si precisa che Nichols sarà a Montevideo dal 15 al 16 novembre per poi recarsi a Santiago, Cile, dal 16 al 17 novembre. Il vicesegretario, prosegue la nota, "condurrà un dialogo ad alto livello in Uruguay e un altro in Cile con le rispettive controparti di governo, con l'obiettivo di sostenere e rafforzare i legami bilaterali con ciascun paese". (segue) (Res)