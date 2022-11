Argentina: Fmi inizia terza revisione accordo da 45 miliardi di dollari, focus su riduzione deficit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno preso il via a Buenos Aires le riunioni dello staff tecnico del Fondo monetario internazionale (Fmi) per la terza revisione trimestrale del compimento degli obiettivi macroeconomici pattuiti con il governo di Alberto Fernandez nel contesto del programma Extended Fund Facilities (Eff) siglato a marzo di quest'anno. Si tratta dell'accordo per il rifinanziamento del credito Stand By Agreement (Sba) di 45 miliardi di dollari concesso dall'istituzione multilaterale nel 2018 al governo dell'ex presidente Mauricio Macri e caduto in default già nell'anno seguente a fronte di una forte crisi del mercato finanziario locale. Se approvata, la revisione porterà all'esborso a dicembre da parte del Fmi di una tranche da 5,8 miliardi di dollari necessaria a onorare il pagamento di una quota del credito Stand By. Al centro dell'attenzione dei tecnici del Fmi in particolare l'obiettivo di riduzione del deficit fissata al 2,5 per cento del Pil nel 2022. (segue) (Arb)