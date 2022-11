Argentina: Fmi inizia terza revisione accordo da 45 miliardi di dollari, focus su riduzione deficit (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ultima revisione, l'Fmi ha riconosciuto che sono stati conseguiti gli obiettivi relativi alla soglia minima per le riserve internazionali nette e al tetto al finanziamento monetario del disavanzo fiscale, mentre ha approvato delle deroghe temporanee in materia di restrizioni sui cambi e operazioni multivaluta, raccomandando la graduale revoca. L'economia dell'Argentina crescerà del 4 per cento nel 2022 e del 2 per cento nel 2023, secondo le ultime stime dell'Fmi, contenute nel Rapporto sulle prospettive economiche globali (Weo) di ottobre. Le proiezioni per l'anno in corso migliorano leggermente la stima precedente di luglio del 3,5 per cento mentre quelle per il 2023 si riducono di mezzo punto. L'organizzazione con sede a Washington prevede inoltre un'inflazione del 72,4 per cento per l'anno in corso e del 76 per cento nel 2023 mentre il deficit è stimato allo 0,3 per cento entro la fine dell'anno mentre per il 2023 è previsto un attivo di bilancio dello 0,6 per cento. (segue) (Arb)