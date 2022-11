Usa: chiuse le indagini su presunte attività di lobbying di Rudy Giuliani, nessuna accusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità giudiziarie statunitensi hanno chiuso le indagini sulle presunte attività di lobbying che Rudy Giuliani avrebbe condotto per conto di governi stranieri durante la presidenza di Donald Trump, senza emettere accuse nei confronti dell’ex sindaco di New York. Stando agli atti giudiziari, le autorità hanno chiesto al tribunale di porre fine alla perizia indipendente disposta nel 2021 per esaminare i documenti portati via dal Federal Bureau of Investigation (Fbi) a seguito di una perquisizione effettuata a casa di Giuliani ad aprile dello scorso anno. “Il governo informa il tribunale di avere concluso le indagini, e che non è prevista l’emissione di accuse penali”, si legge nella comunicazione. (Was)