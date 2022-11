Argentina: Fmi inizia terza revisione accordo da 45 miliardi di dollari, focus su riduzione deficit (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Buenos Aires ha superato ad ottobre la seconda revisione del Fmi incassando i circa 3,8 miliardi di dollari della relativa tranche dell'accordo. In un comunicato dell'istituzione multilaterale si affermava che "il Paese ha raggiunto gli obiettivi quantitativi previsti per la fine di settembre" e intrapreso azioni "decisive" per ricostruire la fiducia e stabilizzare i mercati. L'Fmi aveva quindi esortato Buenos Aires a "proseguire nell'attuazione delle politiche del programma", considerato "fondamentale" nel difficile contesto globale attuale. Con la seconda tranche gli esborsi dall'istituzione con sede a Washington ammontano a circa 17,5 miliardi di dollari. L'accordo, approvato il 25 marzo 2022 e della durata di 30 mesi, prevede complessivamente l'accesso a circa 44 miliardi di dollari. (segue) (Arb)