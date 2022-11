Difesa: operazione Orice, nave Thaon Di Revel schierata in Qatar (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Marina Militare, inoltre, contribuirà alla sicurezza delle acque in prossimità della costa mediante il veicolo subacqueo a guida autonoma “Remus 100”, utile per identificare la presenza di oggetti pericolosi presenti sul fondo del mare. Il Thaon di Revel è una nave di nuova concezione progettata e realizzata completamente in Italia, che rappresenta lo stato dell’arte della cantieristica nazionale e della industria della Difesa. I suoi sistemi innovativi, come il primo radar 3D a facce fisse d’Europa, il nuovo impianto di artiglieria antiaerea sovraponte 76/62, il cockpit navale (dal quale due soli operatori possono condurre tutti i sistemi di piattaforma, la navigazione e, nel contempo, le operazioni aereonavali fino alla messa in opera delle armi) e la sua modularità, lo rendono uno strumento flessibile ed efficace per un ampio spettro di missioni, dal pattugliamento al sostegno alla popolazione civile. (segue) (Com)