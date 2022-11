Ue: Consiglio Affari esteri ribadisce sostegno a Ucraina, nuove sanzioni a Iran e contro uso armi chimiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’aggressione russa all’Ucraina è stata di nuovo un tema al centro della discussione nel Consiglio Affari europei tenuto oggi a Bruxelles, che ha deciso di lanciare una missione di assistenza militare europea a Kiev. Secondo quanto ha spiegato l’Alto rappresentante dell'Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, che ha presieduto la giornata di oggi, la missione servirà a sostenere l'Ucraina e a fornire formazione a un massimo di 15 mila membri delle forze armate ucraine. "Mi aspetto che la missione di assistenza e addestramento Ue all'Ucraina sarà operativa entro la fine del mese", ha dichiarato Borrell nel punto stampa alla fine del Consiglio Affari esteri di Bruxelles. Ha precisato anche che la missione non si svolgerà soltanto in Polonia ma anche nel territorio di altri Paesi membri. "L'Unione europea sarà al fianco dell'Ucraina fino alla sua vittoria e questa sarà basata sui parametri decisi dall'Ucraina”, ha continuato. Sempre sul fronte del sostegno al Paese invaso dalla Federazione Russa, Borrell ha confermato un’assistenza militare per un valore di 8 miliardi di euro. Borrell ha sottolineato che questo sostegno rappresenta solo il 45 per cento di ciò che gli Stati Uniti hanno fornito a Kiev, ciononostante gli sforzi dell'Ue non devono essere considerati "trascurabili". L’Ue continuerà a "isolare la Russia a livello internazionale" e ad imporre "misure restrittive" per colpire l'economia russa. (segue) (Beb)