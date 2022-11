Ucraina: Pentagono, contratti per 520 milioni a Lockheed Martin per rimpiazzare missili dei sistemi Himars

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pentagono ha assegnato al colosso della difesa statunitense Lockheed Martin contratti per 520 milioni di euro, per rimpiazzare migliaia di missili di artiglieria inviati in Ucraina dal primo giugno di quest’anno. In una nota, il dipartimento della Difesa spiega che i contratti sono stati assegnati tra il 21 ottobre e il 2 novembre scorsi, e riguardano l’acquisto dei proiettili di artiglieria impiegati dai sistemi Himars, denominati Gimmlers (Gmlrs). “L’assegnazione di questi nuovi contratti dimostra ancora una volta il contributo significativo derivante sul campo dall’impiego dei sistemi Himars da parte delle Forze armate ucraine”, ha commentato William LaPlante, capo della divisione del Pentagono per gli acquisti. Il numero di missili che sarà acquistato non è stato specificato: tuttavia, considerando che il prezzo medio di un Gmlrs può variare dai 100 ai 130 mila dollari, si può presumere che i contratti assegnati consentiranno di rimpiazzare circa quattromila missili. (Was)