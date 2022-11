Venezuela: nave ospedaliera Usa a Cartagena per assistere migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nave ospedale Usns Comfort della Marina degli Stati Uniti si trova nella città di Cartagena, in Colombia, dove curerà migranti colombiani e venezuelani. Lo ha riferito ai media l'ambasciatore degli Stati Uniti in Venezuela, James Story. La missione militare porta il nome di "Continuing Promise" e il Comfort è dal 13 al 18 novembre di questo mese in città per assistere migranti e persone vulnerabili che necessitano di cure mediche e ci sono anche veterinari a bordo che possono assistere gli animali portati in per la cura. Allo stesso modo si prevede che, come nella precedente missione Comfort del 2018, quando la migrazione venezuelana era in aumento, ci sarà uno scambio di informazioni da parte di esperti in materia medica e assistenza umanitaria. (Vec)